"Essere amici di Israele", a Salerno confronto a più voci Iniziativa nell'ambito degli Appuntamenti di Geopolitica

Nell’ambito degli “Appuntamenti di Geopolitica”, che hanno visto il primo incontro incentrato sulla guerra di resistenza del popolo ucraino e dei suoi eroici soldati, mercoledì a Salerno si è tenuto un incontro pubblico per riflettere su vicende di grande attualità, che impattano la vita di chi vive in Medio Oriente ma anche di chi abita in Italia. "Essere amici d'Israele merita una fatwa in Italia? Mentre a Gaza si chiede di vivere liberi da Hamas", il titolo dell'incontro che si è svolto presso la libreria "Imagine's Book".

Un momento di confronto a cui hanno preso parte il prof. Giuseppe Fauceglia dell'Università degli studi di Salerno, Sharon Nizza, autrice del libro ‘7 Ottobre, il giorno più lungo’, Donato Salzano segretario associazione Radicale Maurizio Provenza e Antonello Sannino, presidente di arcigay Napoli ‘Antinoo’. La riflessione è stata moderata da Antonluca Cuoco, pubblicista del quotidiano ‘La Ragione’ e de ‘ildenaro.it’.