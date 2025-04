Sparatoria tra banditi e carabinieri, uno dei presunti ladri è in rianimazione Chiusa per ore l'autostrada A2 del Mediterraneo dopo il conflitto a fuoco

Chiusa per ore l'autostrada A2 del Mediterraneo, a poca distanza dallo svincolo di Atena Lucana, dove si è registrato un conflitto a fuoco tra una presunta banda di malviventi ed i carabinieri.

Il bilancio è di una persona gravemente ferita, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Curto" di Polla. La procura di Lagonegro ha aperto un fascicolo per ricostruire quanto accaduto.

Così come trapela da fonti investigative, i carabinieri avrebbero intimato l'alt al veicolo con a bordo le tre persone che, per tutta risposta, avrebbero tentato la fuga provando ad investire un militare.

Ne è scaturito un conflitto a fuoco, con un carabiniere che avrebbe centrato uno degli occupanti, ora ricoverato. Gli altri due, invece, sono stati arrestati. Il veicolo a bordo del quale viaggiavano i tre risulterebbe rubato.

Secondo i militari della compagnia di Sala Consilina non è escluso che possa trattarsi di una banda specializzata in furti in appartamento: in questi mesi il Vallo di Diano è stato funestato da una lunga sequela di colpi, con cittadini e imprenditori esasperati dai continui raid.

Intorno alle 13 le rampe dell'autostrada A2 sono state riaperte e la circolazione è tornata regolare.