Salerno piange Alfonso Sansone, è stato presidente del Circolo Canottieri Irno Ricco: "Il suo spirito e la sua generosità resteranno sempre con noi"



Dolore a Salerno per la morte di Alfonso Sansone, per due mandati presidente del Circolo Canottieri Irno.

L'attuale presidente Giovanni Ricco l'ha voluto ricordare con un post sulla pagina social del Circolo: “Alfonso non è più tra noi, ma il suo spirito e la sua generosità rimarranno per sempre impressi nel cuore di tutti noi. Ha lasciato questa vita terrena, ma dall’alto dei cieli continuerà a vegliare su tutte le persone a lui care.

Abbiamo perso un grande amico, una colonna portante del nostro sodalizio, un socio di lungo corso ed un Presidente indimenticabile.

Il suo contributo al Circolo Canottieri Irno è stato immenso e il suo ricordo vivrà per sempre nella storia del nostro amato Irno. Ciao Alfonso, riposa in pace“.