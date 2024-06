Memorial Giovanni Caressa, premio per la Fondazione Telethon A Benedetta De Luca il riconoscimento per l’impegno sull’inclusione e la disabilità sui social media

Sarà conferito alla Fondazione Telethon il Premio della XX edizione del “Memorial Giovanni Caressa”, venerdì 28 giugno alle ore 19 al Sunrise Accessible Resort di Battipaglia (Sa), in occasione dell’evento celebrativo dedicato ad un grande uomo che circa 60 anni fa ebbe l’ìdea di fondare l’Anffas a Salerno, impegnando la sua vita alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il premio in memoria del proprio fondatore Giovanni Caressa, istituito dalla Fondazione e dall’Associazione Anffas di Salerno, annualmente conferito alle personalità che si sono distinte nell'ambito sociale e dell'inclusione, rappresentando un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento, verrà assegnato nel corso della serata alla Fondazione Telethon rappresentata da Rodolfo Schiavo, responsabile Area Territorio Fondazione Telethon, Ivano Scarcia, responsabile Area Territorio Fondazione Telethon e Tommaso D’Onofrio, Coordinatore Telethon per la Provincia di Salerno in riconoscimento dello straordinario impegno e contributo nel campo della ricerca scientifica per le malattie genetiche.

Sarà un'occasione significativa per celebrare il ricordo di Giovanni Caressa, onorare il lavoro della Fondazione Telethon nel promuovere le iniziative di raccolta fondi destinati alla ricerca per sostenere le persone con una malattia genetica rara, consolidando allo stesso tempo la partnership avviata a partire dal 2014 tra Anffas e Fondazione Telethon e che, quest’anno, vede traguardato il suo primo decennale a testimonianza dell'impegno comune ad accrescere la consapevolezza della ricerca per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

A ricevere il Premio per l’impegno sull’inclusione e la disabilità sui social media, “Digital Inclusion Award” sarà Benedetta De Luca, salernitana, influencer, creatrice di moda e scrittrice. Volto dell’inclusività digitale, sarà premiata per il suo impegno nel raccontare le persone in modo inclusivo, per tutte le sue attività proposte per l’abbattimento degli stereotipi relativi alla donna con disabilità e per la valorizzazione della diversità come unicità e bellezza, non come un elemento da nascondere, permettendo tutti di sentirsi rappresentati. La cerimonia di premiazione che si terrà nel corso della serata di venerdì 28 giugno presso l’incantevole location del Sunrise Accessibile Resort in Via Spineta - Battipaglia (SA) sarà un'occasione significativa per celebrare il ricordo di Giovanni Caressa e per riconoscere a Benedetta De Luca la capacità di ispirare e sensibilizzare grazie all’utilizzo del digitale e non solo.