Salerno: si conclude il tour per gli screening oncologici gratuiti Tappa finale di tre giorni

ABBRACCIA LA PREVENZIONE”, il tour dell’Asl Salerno per promuovere e incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti, si conclude a Salerno con una tappa finale di tre giorni.

Il truck dell’Asl concluderà il suo percorso nella città capoluogo, dove resterà per tre giorni, secondo il seguente calendario:

lunedì 1 luglio 2024 Rione Zevi (all’interno del parco)

martedì 2 luglio 2024 Piazza della Concordia

mercoledì 3 luglio 2024 Piazza della Concordia

Nella giornata conclusiva del 3 luglio 2024, alle ore 10.30, presso la postazione in Piazza della Concordia, la Direzione strategica dell’Asl ed i referenti degli screening oncologici terranno una CONFERENZA STAMPA per illustrare i risultati dell'iniziativa.

La postazione sosterà nelle località sopra indicate per l’intera giornata - dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - per permettere ai cittadini di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia e ricevere il kit del colon retto, che potranno riconsegnare direttamente a bordo del truck o nei giorni successivi, nei luoghi che saranno indicati.

Sarà anche l’occasione, per i cittadini delle diverse fasce d’età, di incontrare gli operatori dell’Asl Salerno e ricevere ogni utile informazione per semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening.

SI ricorda che i tre screening oncologici disponibili gratuitamente sono:

cancro della mammella: mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni);

cancro della cervice uterina: esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età);

cancro del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti in target. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei suddetti kit (target: uomini e donne in età compresa tra 50 e 74 anni).

Per partecipare è preferibile effettuare la prenotazione telefonando al numero 08119721591, ma è previsto anche l’accesso libero.