Paura in ospedale a Polla, paziente colpisce medico con calci e pugni Il fatto è accaduto all'alba, il giovane è stato denunciato

Si sono vissuti istanti di tensione nell'ospedale di Polla, nel Salernitano, dove un medico del pronto soccorso è stato aggredito da un giovane. Il fatto è accaduto all'alba. Secondo una prima ricostruzione, il paziente, giunto in ospedale in evidente stato di agitazione, avrebbe avuto difficoltà nella fase di accoglienza, per poi andare in escandescenze e colpire il sanitario con calci e pugni. Il medico ha riportato lesioni ed è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno bloccato l'aggressore e riportato la situazione alla normalità. Il giovane è stato denunciato. Il medico ha presentato formale querela.