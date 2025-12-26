Salernitana, Tosto jr primo nome per la difesa. Possibili due uscite Lo stopper dell'Empoli è in pole position ma si valutano profili d'esperienza

La Salernitana corre ai ripari. Con il Foggia, la Bersagliera si è presentata all’ultima sfida dell’anno con le scelte risicate. Senza Cabianca, Frascatore, Coppolaro e con Anastasio in panchina per onor di firma, la squadra granata si è aggrappata a Matino e Golemic, chiedendo un sacrificio soprattutto al primo, più volte colpito duro sulla caviglia destra. Per il direttore sportivo Faggiano c’è il desiderio di inserire velocità e dinamismo ad un reparto che ha fatto fatica proprio a fronteggiare attaccanti più rapidi. Da giorni il club granata ha bloccato Lorenzo Tosto, figlio dell’ex granata Vittorio, presente all’Arechi per la sfida con il Foggia. Tosto sarà a disposizione per Empoli-Frosinone, con l’infortunio dell’ex Lovato che lo renderà utilizzabile per la sfida di domani. Dai toscani è arrivato il placet su un possibile trasferimento in granata, nonostante l'inserimento dell'Inter Under 23.

Faggiano aspetta, anche perché oltre a Tosto potrebbe arrivare un secondo rinforzo di maggiore esperienza (Pucino, Vicari, Letizia e Rigione i nomi più chiacchierati). Anche perché Coppolaro e Frascatore potrebbero salutare. Il primo resterebbe in serie C, per il secondo invece si valuta una possibile interruzione del prestito con l’Avellino, con lo scuola Roma che poi sarebbe pronto ad andare altrove.