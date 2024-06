Aeroporto, Ferrante (Mit), Aeroporto finalmente è realtà, frutto nostro impegno "Simbolo di un Sud capace di trainare la crescita"

“L’aeroporto di Salerno finalmente è realtà. La conferma dell’apertura dello scalo, che si terrà l’11 luglio, è il frutto dell’impegno del Mit e mio personale per il rilancio del territorio. Sin dall’inizio del mio mandato ho seguito con la massima attenzione i lavori per il potenziamento del terminal esistente, anche effettuando un sopralluogo lo scorso ottobre, con l’obiettivo di garantire l’attivazione di una infrastruttura strategica non solo per lo sviluppo della Campania, ma di tutto il Paese. Grazie a un investimento pari a 26,7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano sviluppo e coesione del Mit, l’aeroporto di Salerno diventa il simbolo di un Sud capace di trainare la crescita. Continuerò a seguire anche il dossier della metropolitana Salerno Arechi-Pontecagnano Aeroporto, tassello fondamentale per garantire che lo scalo sia al pieno servizio del territorio. Grazie al progetto dell’aeroporto e della metro, Salerno sarà protagonista della nuova stagione di rilancio del Mezzogiorno”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.