Lavori di manutenzione: chiuso ascensore pubblico a Salerno A darne notizia il Comune

Il Comune di Salerno fa sapere che da lnedì primo luglio è chiuso per manutenzione l'ascensore pubblico che collega via Fusandola a Piazza Matteo D'Aiello, via Torquato Tasso. Sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria.