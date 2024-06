I minori del Centro per la Legalità ospiti del campo estivo della Rari Nantes Una mattinata all'insegna del nuoto, dell'animazione e tanto altro

Si apprestano a vivere una splendida mattinata all’insegna dello svago e del benessere, i minori del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad: prima della pausa estiva delle attività laboratoriali nel centro di aggregazione di Matierno, saranno ospiti, il 2 luglio 2024, della Rari Nantes Salerno che, per una mattinata, li accoglierà gratuitamente nel campo estivo organizzato presso la piscina Nicodemi di via Bottiglieri. Nuoto, animazione e tanto altro, dunque, in programma martedì prossimo, grazie alla sensibilità dei vertici della Rari Nantes Salerno, lieti di collaborare con la cooperativa Galahad impegnata nelle attività sociali patrocinate dall’assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato da Paola De Roberto.

"Ringraziamo la Rari Nantes per l’ospitalità e la sensibilità mostrate nell'invito del 2 luglio rivolto ai ragazzini del Centro per la Legalità - ha detto la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente -. Siamo entusiasti per questa occasione di intrattenimento sano per i ragazzini che conferma la preziosa collaborazione con la Rari Nantes avviata già nei mesi passati, nell’ambito del progetto SuSportiamo lo Sport, per offrire opportunità formative e ludiche ai più giovani, nell’ottica della promozione del loro benessere psico-fisico e dell’integrazione”.