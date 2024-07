Metrò del mare a Salerno solo a metà luglio: la rabbia della Filp Cisal Ulteriore slittamento



La lunga attesa per il rilancio del Metrò del Mare, il servizio di collegamento marittimo cruciale per il Cilento, subisce un ulteriore slittamento. Inizialmente previsto per il 1 luglio, l’avvio delle operazioni è stato posticipato, probabilmente fino alla metà del mese prossimo, in attesa dell’esito della procedura di gara. Attualmente, l’unica offerta valida è quella presentata dalla Alicost, già nota per il suo passato servizio in questa area.



Alicost ha formulato l’offerta per il “lotto 1”, comprendente le due linee chiave che attraversano il versante cilentano: il collegamento tra Salerno e il Cilento, e quello tra la Costa d’Amalfi e il Cilento. La documentazione presentata è attualmente sotto esame da parte della commissione di gara, che ha diligentemente condotto tutte le verifiche amministrative necessarie.



La Linea 1 del Metrò del Mare collegherà i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota durante i fine settimana, promettendo un collegamento essenziale per residenti e turisti. Nel frattempo, la Linea 2 opererà dal lunedì al venerdì, collegando Salerno, Amalfi e Positano con Agropoli e San Marco di Castellabate, facilitando i trasporti lungo la pittoresca Costa d’Amalfi.



Nonostante il ritardo nell’avvio delle operazioni, l’attesa continua per vedere il Metrò del Mare tornare in funzione, migliorando significativamente l’accessibilità e la connettività marittima tra queste importanti destinazioni della Campania.



Gigi Vicinanza, segretario della Filp Cisal Salerno, ha espresso forti critiche riguardo a questi ritardi. Vicinanza ha dichiarato:



"Questo ennesimo ritardo rappresenta una vergogna e un'occasione persa per decongestionare il traffico veicolare verso il Cilento. È inaccettabile che, ancora una volta, si rimanga bloccati in attese burocratiche che danneggiano non solo i residenti, ma anche il turismo e l’economia locale. Ogni estate, migliaia di turisti affollano le nostre coste, e la mancanza di un servizio efficiente di trasporto marittimo aggrava i problemi di traffico e inquinamento. Il Metrò del Mare non è solo un'opzione conveniente, ma una necessità per la sostenibilità del traffico nella zona a sud di Salerno", ha detto. "Ciò che rende la situazione ancora più frustrante è che le soluzioni sono a portata di mano. Alicost ha già dimostrato di poter fornire un servizio affidabile e di qualità, eppure continuiamo a ritrovarci impantanati in lungaggini amministrative. È ora che le autorità competenti prendano atto dell’urgenza della situazione e accelerino le procedure necessarie per rendere operativo il servizio nel più breve tempo possibile. La nostra regione merita di più. I cittadini e i turisti meritano di più. Continueremo a monitorare la situazione e a fare pressione affinché questo importante servizio venga finalmente attivato senza ulteriori indugi. È una questione di rispetto per il nostro territorio e per chi lo vive e lo visita ogni giorno".