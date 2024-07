Cgil Salerno alla manifestazione a Latina contro lo sfruttamento e il caporalato "Uniti per Satnam Singh e per tutti coloro che hanno come unica prospettiva il morire di lavoro"

La Cgil Salerno con tutte le categorie sarà presente a Latina il prossimo 6 luglio, per una grande manifestazione nazionale contro il sistema del caporalato e dello sfruttamento nei campi. Il corteo partirà alle ore 9.30 da via Vittorio Cervone per poi arrivare in Piazza della Libertà, dove il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione.



Una mobilitazione che segue quella regionale dello scorso 22 giugno proclamata, in occasione dello sciopero del settore agricolo, subito dopo la morte brutale di Satnam Singh.



«La morte di Satnam non può essere vanificata dal continuo atteggiamento di negazione rispetto ai temi della sicurezza e della dignità del lavoro – spiega Antonio Apadula, Segretario della Cgil Salerno-. Noi che apparteniamo a questa provincia conosciamo molto bene il sistema del caporalato e da anni lottiamo per cambiare lo stato delle cose. La nostra sarà una presenza massiccia e significativa per Satnam e per tutti coloro che, ancora oggi, hanno come unica prospettiva il morire di lavoro sotto le serre, nei campi infuocati, spesso per poche monete. È ora di squarciare il muro del megaprofitto per creare condizioni di lavoro che garantiscano a tutte e a tutti, indistintamente, la dignità».