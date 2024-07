Castello di Arechi: approvato regolamento per l’accesso e utilizzo degli spazi Il presidente Alfieri: "Un istituto culturale, scientifico ed educativo a servizio della comunità"

La Provincia di Salerno, con delibera di Consiglio provinciale n. 67 del 26 giugno 2024, ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’accesso al Castello di Arechi e al Museo e

dell’utilizzo degli spazi del Castello di Arechi. In quanto Ente proprietario del Castello medievale di Salerno, la Provincia ha il compito di gestire tale sito e curarne le attività con l’obiettivo della sua piena valorizzazione.

“Il Castello, con annesso Museo – dichiara il presidente Franco Alfieri - è un istituto culturale, scientifico ed educativo che la Provincia di Salerno mette completamente a servizio della

comunità. Il nostro Castello di Arechi è considerato, sempre più, simbolo cittadino, arroccato sul monte Bonadies, quasi ad abbracciare il bellissimo golfo salernitano su cui si affaccia.”

“Il Castello di Arechi - aggiunge il Consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra - è uno dei gioielli più preziosi del patrimonio culturale e storico della Provincia di Salerno, insieme al Museo archeologico, alla Pinacoteca provinciale e all’Area archeologica di Fratte, per parlare solo dei beni presenti nella città. Stiamo avviando i lavori di manutenzione e ripristino, ora era importante partire anche con il regolamento che ne disciplina in maniera puntuale l’utilizzo.”