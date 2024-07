Salerno, Nicola si diploma con 110 e lode: "Dedicato al nostro angelo Antonio" Il liceo Alfano I non ha dimenticato Senatore, deceduto in un tragico incidente

Con grande orgoglio, il Liceo Statale Alfano I di Salerno annuncia il brillante risultato ottenuto da Nicola Santulli, studente del liceo musicale e vincitore delle Olimpiadi di Filosofia della Campania per l’anno scolastico 2023/24. Nicola ha inoltre conseguito il decimo posto a livello nazionale, distinguendosi tra i 48 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Oltre agli eccezionali risultati accademici, Nicola frequenta il secondo anno di composizione e dirige l’Ensemble Salernitano, dimostrando una straordinaria dedizione e talento sia nello studio che nella musica.

Sulla sua pagina Facebook, Nicola ha espresso la sua gioia per aver conseguito il massimo dei voti alla maturità, ottenendo un 100/100 e lode.

"Ammetto che, dopo aver letto la pagella, la mia ultima pagella, e aver visto tutti 10, ho provato molta ansia in vista dell’esame di Stato pensando di non riuscire a mantenere lo stesso livello… e invece oggi mi ritrovo a leggere il voto finale che non rappresenta per me una gioia fine a se stessa e legata solamente al numero, bensì al percorso fatto, alla crescita, alle esperienze che ho potuto fare in questa grande famiglia che è il Liceo Statale Alfano I - Salerno."

Nicola ha voluto dedicare questo successo alla sua famiglia, ai suoi amici, ai docenti e in particolare alla preside, al vicepreside, al suo Maestro di clarinetto, riconoscendo l'importanza del supporto e dell'incoraggiamento ricevuto nel corso dei cinque anni di liceo. "Questo traguardo, a coronamento del percorso fatto insieme, lo voglio dedicare all’angelo più bello che avrebbe fatto l’orale subito dopo di me e che sicuramente mi avrebbe detto ridendo ‘secchioooò allora contentoooo??’ per poi scherzare e divertirci come sempre… per te Antonio."

Antonio Senatore, compagno di classe di Nicola, tragicamente scomparso in un incidente stradale all’inizio dell’anno scolastico. In suo ricordo, i compagni di classe hanno presentato il suo capolavoro per la maturità, ricevendo commoventi parole di gratitudine dalla mamma di Antonio: "Siete ragazzi preziosi … grazie a voi ho vissuto il suo esame".

La dirigente scolastica Elisabetta Barone ha elogiato Nicola con queste parole: "Bravissimo Nicola sei l'orgoglio della nostra scuola. Sei stato un alunno straordinario ma non sei stato un viaggiatore solitario. Hai sempre costruito comunità e il tuo sorriso ha accompagnato la tua crescita e quella dei tuoi compagni. Che la vita ti sorrida sempre".

Questo successo non sarebbe stato possibile senza il supporto dei suoi compagni di classe, che Nicola ricorda con affetto: Albano Benito Pio, Aliberti Mattia, Avallone Elena Carol, Campanile Angelo, Centanni Matteo, Citro Rita, Citro Vincenzo, Del Vacchio Francesca Pia, Della Rocca Emily, Di Feo Alessia, Di Filippo Federica, Farabella Carmen Eden, Feraru Giuseppe, Ferraro Silvia, Guarracino Alisia, Iannone Rita Gerarda, Landolfi Francesca, Lupo Pacilio, Palo Mariachiara, Pecoraro Nicola Maria, Pipolo Gianpaolo, Ragone Marialuisa, Rinaldi Massimo, Roscigno Valentino, Ruggiero Flavio, Santaniello Michele.