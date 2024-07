Linea Battipaglia - Sapri. Ferrante (Mit), monitoro situazione, contatti con Rfi "Ripristinata la circolazione su un solo binario"

“Sto monitorando costantemente l’evolversi della situazione creatasi lungo la linea ferroviaria Battipaglia - Sapri in seguito allo svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola. Sono in continuo contatto con Rfi che ha provveduto a ripristinare tempestivamente la circolazione su un solo binario, assicurando ogni intervento per mitigare il più possibile i disagi per i viaggiatori e prevenire il ripetersi di simili incidenti. Continuerò a seguire con attenzione la situazione affinché l’infrastruttura sia ripristinata al più presto e in piena sicurezza”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.