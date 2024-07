Vertenza Gf Scavi: non pagati gli stipendi ai lavoratori, l'ira della Fiadel Sono impegnati nei cantieri di Postiglione, Castelcivita, Ottati, Lustra, Prignano Cilento e Centola

La situazione di mancato pagamento degli stipendi da parte della società Gf Scavi ha scatenato l'ira della Fiadel. I lavoratori impegnati nei cantieri di Postiglione, Castelcivita, Ottati, Lustra, Prignano Cilento e Centola non percepiscono il loro stipendio nelle scadenze previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro, una situazione che ormai va avanti da molto tempo.



Davide Sapere, dirigente della Csa Fiadel Salerno Sud, ha dichiarato: "Ancora oggi, per l'ennesima volta, ci troviamo a dover affrontare questa grave problematica. La situazione è divenuta insostenibile ei lavoratori sono esasperati. Non possiamo più tollerare il mancato rispetto delle scadenze stipendiali. Abbiamo allertato la prefettura di Salerno e siamo pronti allo sciopero su tutti i cantieri. È inaccettabile che i lavoratori siano costretti a vivere nell'incertezza e nel disagio economico a causa della negligenza della società Gf Scavi".