Emergenza caldo: il Comune di Salerno mette a disposizione un numero verde Un supporto per le fasce più deboli della popolazione

Il Comune di Salerno - Assessorato Politiche Sociali, anche quest’anno, ha predisposto un servizio di “Emergenza Caldo” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischio di salute per le alte temperature.

Il servizio a cui segnalare eventuali situazioni di disagio prevede un numero verde dedicato 800233330, gestito in affidamento dall’Associazione Universo Humanitas. Sarà attivo fino al 31/08/2024, 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00.

Il servizio prevede una serie di supporti per persone in stato di estrema fragilità con particolare riferimento ad anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora.

ALTRI NUMERI UTILI

In caso di emergenza contattare:

? numero unico 112

? pronto intervento 118

? guardia medica - continuità assistenziale di via Vernieri 089 5647306 o di viale Kennedy 089 9849057

VADEMECUM CONTRO IL CALDO

10 piccole regole per difendersi dal caldo:

1) Arieggiare l’abitazione o il luogo di lavoro nelle ore fresche e tenere finestre chiuse e persiane abbassate nelle ore più calde

2) Se si utilizza l’aria condizionata, programmarla ad una temperatura tra i 24 e i 26 gradi.

3) Se si utilizza un ventilatore, evitare che il flusso dell’aria sia orientato direttamente sulle persone

4) Fare bagni o docce con acqua tiepida. All’occorrenza bagnarsi viso e braccia con acqua fresca o apporre un panno bagnato sulla nuca

5) Bere molto evitando bibite gassate o alcolici e alimentarsi in maniera corretta con cibi leggeri e poco conditi

6) Evitare di uscire di casa nelle ore più calde (evitate assolutamente la fascia oraria fra le 11.00 e le 18.00), vestirsi con capi leggeri preferibilmente di fibre naturali e di colore chiaro.

7) Evitare di esporsi al sole e, fuori casa, proteggersi il capo, la pelle e gli occhi.

8) Evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa o lavori pesanti nelle ore più calde della giornata

9) Conservare correttamente i farmaci e consultare il proprio medico per consigli o per adeguare la terapia in caso di problemi cardiovascolari, ipertensivi, neurologici, respiratori, di diabete etc

10) È consigliato bagnarsi subito la testa con acqua fresca e chiamare aiuto, in caso di mal di testa, debolezza, calo di pressione o sensazione di svenimento.