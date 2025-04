Noi Moderati Salerno lancia una scuola di formazione politica L'evento conclusivo vedrà la partecipazione del deputato Pino Bicchielli

In un contesto politico in continua evoluzione e di fronte alla crescente necessità di figure amministrative competenti e preparate, Noi Moderati Salerno annuncia con entusiasmo l'avvio di una scuola di formazione politica dal taglio pratico e orientato al futuro. L'iniziativa ha avuto inizio ieri pomeriggio presso la sede provinciale del partito, in via Angrisani: la prima lezione è stata affidata al coordinatore cittadino di Noi Moderati Salerno, l’avvocato Ciro Sammartino, e al coordinatore regionale di Noi Moderati, il già parlamentare Gigi Casciello.

La scuola di formazione politica si terrà ogni lunedì dalle 18 alle 20, sempre presso la sede provinciale di Noi Moderati di Salerno, e culminerà con un evento conclusivo sabato 24 maggio prossimo: questa iniziativa, fortemente voluta dalla responsabile provinciale dell’organizzazione di Noi Moderati a Salerno, Sonia Senatore, si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze trasversali indispensabili per affrontare le sfide della politica contemporanea. Il programma formativo, strutturato in tre aree tematiche cruciali - Area Politica Istituzionale, Area Politica Territoriale e Area Comunicazione Politica - offrirà un percorso di crescita completo, arricchito dalle testimonianze dirette di amministratori e dirigenti politici di lunga esperienza.

Un approccio che mira non solo a trasmettere nozioni fondamentali, ma anche a sviluppare la capacità critica e l'attitudine alla gestione efficace delle informazioni. Sonia Senatore, responsabile provinciale organizzazione di Noi Moderati a Salerno, sottolinea con forza la genesi e la filosofia di questa importante iniziativa: "La 'formazione' è fondamentale per chi vuole impegnarsi per la comunità. Troppo spesso assistiamo a una affannosa ricerca di candidati, senza però dedicare la giusta attenzione alla loro 'preparazione'. Si privilegia la forza dei numeri a discapito della nobile missione del consigliere comunale. Noi Moderati, con questa scuola, si pone un obiettivo qualitativo ben chiaro: la formazione politica per una classe dirigente di qualità. È sempre più evidente che coloro che disertano le urne sono poi i primi a lamentare l'assenza di interlocutori credibili."

Il corso affronterà tematiche di grande attualità e rilevanza, spaziando dal funzionamento della macchina statale alle dinamiche dei partiti, dalle elezioni amministrative alle strategie di comunicazione politica, fino all'importanza del bilancio di un ente territoriale e al ruolo cruciale dell'impegno civico. L'evento conclusivo vedrà la partecipazione dell'on. Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, offrendo un'ulteriore occasione di confronto e approfondimento. L'iniziativa di Noi Moderati Salerno si configura come una risposta concreta alla crescente domanda di competenze e professionalità nel panorama politico locale, con la ferma convinzione che solo attraverso una solida formazione si possa costruire una classe dirigente realmente capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio.