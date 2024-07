Crash informatico, problemi anche agli aeroporti di Napoli e Salerno Ritardi e cancellazioni

Il crash informatico ha colpito anche Napoli Capodichino e all'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, ritardi e cancellazioni per i voli in arrivo e quelli in partenza a causa di un malfunzionamento a livello mondiale dei sistemi informatici che ha colpito anche le compagnie aeree.

La notizia è stata resa nota proprio dalla Gesac, la società che gestisce i due scali aeroportuali campani, che informa che fino al primo pomeriggio sono stati cancellati 10 voli in partenza e 6 in arrivo per quanto riguarda l'aeroporto di Napoli Capodichino e 2 (uno in partenza e uno in arrivo) per quello di Salerno Costa d'Amalfi. Non si registrano danni ai sistemi operativi.

Gesac precisa in una nota che i passeggeri sono assistiti e costantemente informati dal personale dello scalo e delle compagnie aeree e che «la sezione voli in tempo reale sul sito www.napolisalernoairports.it è costantemente aggiornata» consigliando all'utenza di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea o ai seguenti link:

https://www.aeroportodinapoli.it/partenze

https://www.aeroportosalerno.it/partenze-in-tempo-real.