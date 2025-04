Si fingono carabinieri e portano via gioielli a una 98enne: arrestati In azione la polizia stradale all'altezza della barriera di Nocera Inferiore

Il 10 aprile scorso, all'altezza della barriera di Nocera Inferiore della carreggiata nord dell'A3 Salerno Pompei Napoli gli agenti della polizia stradale di Angri hanno sottoposto a controllo una Fiat 500X, a bordo della quale viaggiavano due giovani, ritenuti responsabili di un furto in abitazione. Il colpo sarebbe stato consumato a Potenza, vittima una 98enne alla quale la coppia, spacciandosi per carabinieri, avrebbe portato via gioielli in oro e monili.

I dettagli

Durante la perquisizione nel veicolo, in una paratia di plastica sotto il cruscotto, gli agenti hanno trovato un sacchetto contenente gioielli in oro e argento, tra questi anche le fedi dell'anziana. I due indagati F.R. , e C.C., queste le iniziali, entrambi pregiudicati 21enni, sono stati arrestati e portati in carcere a Salerno.