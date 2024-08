Pessolano (Oltre): strutture sportive in condizioni indegne a Salerno: si agisca "Non possiamo trascurare la situazione di degrado ed abbandono cui soggiacciono"

“Le strutture sportive a Salerno versano in condizioni particolarmente critiche, indegne di una città che continua a definirsi impropriamente europea”. Così il consigliere Donato Pessolano, capogruppo di Oltre. “Se da un lato - continua - si fanno passi in avanti per lo Stadio Arechi e il Campo Volpe (l’assegnazione dell’accordo quadro per i lavori che si svolgeranno a partire dal 2025 è una buona notizia), dall’altro non possiamo trascurare la situazione di degrado ed abbandono cui soggiacciono da troppo tempo numerosi impianti sportivi siti nella nostra città. La situazione più eclatante è, senz’altro, quella del Palatulimieri, un tempo un polo storico per i c.d. sport minori, che, in realtà, non lo sono affatto: è una struttura ormai senza alcuna prospettiva, se non quella della demolizione, proprio in funzione dei lavori di ampliamento del “Volpe”.

Nel corso degli ultimi anni sono stati riscontrati numerosissimi malfunzionamenti, che hanno per lungo tempo pregiudicato la fruizione. Attenzione si deve porre anche sulla Piscina Vitale, che presenta da tempo guasti all’impianto di riscaldamento delle acque, una copertura fatiscente e molte altre problemantiche strutturali e funzionali. Per non parlare, poi, del Vestuti: la sua riqualificazione sarebbe stata un’opportunità per creare - davvero - un polo sportivo al centro della città. Punta dell’iceberg è il Palazzetto dello Sport, clamorosa opera ventennale incompiuta e simbolo delle amministrazioni progressiste che si sono susseguite e per la cui realizzazione occorrerà ancora attendere a lungo. Quindi, considerata la propensione della nostra amministrazione a privilegiare gli annunci mirabolanti alle azioni concrete, è fondamentale lanciare un monito a vigilare sui lavori che si svolgeranno nello stadio cittadino e, in particolare, sulle loro tempistiche”. “L’Arechi non si trasformi in un nuovo Palazzetto dello Sport - conclude Pessolano - L’amministrazione non vanifichi l’impegno profuso dalla Commissione Sport in questi anni e dia seguito alle numerose proposte messe sul tavolo: anche questo settore, non solo l’edilizia residenziale scriteriata, può rappresentare davvero il futuro di questa città”.