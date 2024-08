Riqualificazione urbana a Mariconda, sopralluogo del sindaco Previsti interventi per migliorare sicurezza e decoro del quartiere

"Abbiamo dato il via ai lavori di riqualificazione urbanistica a Mariconda. Con Acer realizziamo un progetto pilota di manutenzione straordinaria e rigenerazione ambientale di grande qualità logistica ed ecologica. Miglioriamo la qualità di vita, la sicurezza ed il decoro del quartiere". Il sindaco Vincenzo Napoli ha annunciato i lavori in via Premuda, previste opere edili di ripristino dei muretti, panchine, aiuole, pavimentazione stradale. Particolare interesse all'aspetto ecologico con opere a verde di potatura e abbattimanto di alberature in stato di degrado.