Vienna Cammarota "ambasciatrice" della Scuola Medica Salernitana Percorrerà a piedi 15mila chilometri: l'evento sarà presentato domani in via Mercanti

Due tradizioni mediche millenarie si rincontrano per ritrovare la sinergia e quell'antico confronto che è sfociato nel tempo, in un'inevitabile contaminazione tra le parti. La Scuola Medica Salernitana e la Medicina Cinese, entrambe foriere di cultura e sapere, saranno infatti il palcoscenico ideale di un evento eccezionale, raccontato durante una conferenza stampa, che si terrà domani mattina (lunedì 5 agosto), alle ore 10 e 30, presso il 'Museo Virtuale Scuola Medica Salernitana', via Mercanti 74, Salerno e organizzato dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana.

L'evento, che avrà come argomento portante "Vienna Cammarota e la Scuola Medica Salernitana lungo il cammino della via della seta", vuole celebrare ed omaggiare una donna di rare capacità umane, nativa del Cilento, camminatrice impavida del mondo, esperta guida ambientale, assetata di conoscenza, che sta per intraprendere un nuovo viaggio per la via della Seta sulle tracce di Marco Polo, questa volta come "Legatus Schola Salerni", Ambasciatrice della Scuola Medica Salernitana, e come per il precedente cammino anche ambasciatrice dell'Archeoclub Italia.

Ci saranno 15mila chilometri ad attendere l'infaticabile Vienna, da percorrere a piedi, tra incontri, avventure, emozioni, esperienze sempre diverse, strade impervie e faticose, che la vedranno promotrice dei 'Praesidia Scholae Salerni", nonché avamposti di cultura, storia e conoscenza della Medicina Tradizionale Salernitana lungo la via della seta, luogo di incontri e di antico splendore, che ha sancito un legame indissolubile tra due tradizioni mediche millenarie che hanno gettato le basi di un percorso di studi e di sapere sempre attuale

E nel glorioso passato che accomuna queste due tradizioni, in paesi molto lontani, Vienna e la Scuola Medica Salernitana saranno insieme per sottolineare una contaminazione ben nota tra Cina-Medioriente-Nord Africa, dal quale sono anche sopraggiunti i primi testi medici tradotti in latino da Costantino l'Africano, testi base della medicina rivoluzionaria della "Schola Salerni", tra il XI e XIV secolo.

"Per questi motivi siamo ben lieti di affidare il ruolo di ambasciatrice della Scuola Medica Salernitana a Vienna Cammarota, anche promotrice del nostro patrimonio culturale - dichiara Enrico Indelli, presidente 'Fondazione Scuola Medica Salernitana - ed accoglierla come ospite d'onore ci rende davvero felici e ci inorgoglisce, spinti dalla curiosità e dal desiderio di conoscere e fare un po' nostre le sue interessanti avventure per il mondo".

Alla conferenza stampa parteciperanno Vienna Cammarota, Guida Ambientale Escursionistica, il Direttore Generale Fondazione SMS, Massimo Carmando, la vicesindaco del comune di Salerno, Paky Memoli, il consigliere provinciale con delega al turismo, Francesco Morra, il consigliere provinciale con delega al turismo, Pasquale Sorrentino, il presidente nazionale ARCHEOCLUB Italia, Rosario Santanastasio, e il presidente Fondazione SMS, Enrico Indelli.