Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, la Filt Cgil: "Nessuna chiusura a novembre" Petrone e Arpino: "Notizie fuorvianti, prosegue il percorso di crescita"

"Come Segreteria della Filtcgil Salerno, ci teniamo a precisare e a sgomberare il campo dalle ultime polemiche e da qualsiasi notizia fuorviante che, nei giorni scorsi, ha fatto credere in una chiusura, dal mese di novembre, dell’aeroporto Costa d’Amalfi per presunti lavori di costruzione della nuova torre di controllo, stigmatizzando alcune dichiarazioni che, a nostro avviso, sembrano pretestuose e rilasciate senza cognizione di causa". Lo affermano in una nota i rappresentanti della Filt Cgil di Salerno, Gerardo Arpino e Gianluca Petrone in merito alla situazione dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

"Purtroppo, questi atteggiamenti dimostrano che esiste qualcuno che non ha a cuore lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, mancando di rispetto sia ai cittadini di un’intera provincia, sia, nostro malgrado, a chi svolge con onestà e professionalità il proprio lavoro cercando di far sviluppare la struttura aeroportuale e tutte le attività ad essa connesse, per garantire un futuro migliore ai figli di questa terra. In ogni caso, con l’entusiasmo che sempre ci ha contraddistinti nel percorso decennale che abbiamo fatto nella non facile attività sindacale aeroportuale, apprendiamo con soddisfazione lo sviluppo delle nuove tratte della compagnia aerea Wizzair, che collegherà Salerno a Tirana, Varsavia, Budapest e Bucarest. Questi nuovi voli vanno nella direzione di un’ulteriore crescita dello scalo, in attesa dei nuovi collegamenti che, dal mese di ottobre, segneranno la stagione invernale del programma voli del Costa d’Amalfi e metteranno la parola fine alle inutili e sterili polemiche passate. Infine, il nostro ringraziamento va ancora una volta a tutti coloro che, a testa bassa, garantiscono i servizi a tutti gli utenti dell’infrastruttura e, di conseguenza, all’intero territorio: i lavoratori", concludono Arpino e Petrone.