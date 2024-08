Valutazione della struttura di formazione del Ruggi: perplessità di Polichetti Ha ottenuto un punteggio di 5, il minimo nella scala del piano delle performance

Il professore Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl Salerno, esprime profonda preoccupazione per la recente valutazione della struttura di formazione dell'Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona" di Salerno, che ha ottenuto un punteggio di 5, il minimo nella scala di valutazione del piano delle performance approvato dal direttore generale. Tale risultato non solo rappresenta un grave danno d’immagine per l’azienda, ma mette in discussione la qualità della formazione che dovrebbe essere uno dei pilastri fondamentali della nostra istituzione sanitaria.



L'Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona" di Salerno è un centro di eccellenza, sede di formazione per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e per diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie. Questo legame con l’università è motivo di orgoglio e di prestigio, e ci si aspetta che la struttura formativa sia all’altezza della reputazione storica della Scuola Medica Salernitana.



Per il professore Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale, è quindi inaccettabile che la struttura di formazione, un ponte cruciale tra università e ospedale, riceva una valutazione così bassa, soprattutto considerando gli ingenti fondi destinati alla formazione sia dall’università che dai finanziamenti del Pnrr. La nostra richiesta è di una totale trasparenza sugli atti che hanno portato a tale punteggio, al fine di capire le cause di questa valutazione negativa e di prendere i provvedimenti necessari per migliorare la situazione.



"È fondamentale per il prestigio dell’Azienda e per il benessere del personale e dei pazienti che la formazione sia trattata come una priorità. Un’azienda con una formazione carente non può aspirare a fornire cure di alta qualità, e rischia di perdere talenti preziosi attratti da strutture che offrono migliori opportunità di crescita e sviluppo professionale", spiegano i vertici della Uil Fpl Salerno. "Pertanto, chiediamo al direttore generale, Vincenzo D’Amato, di prendere immediati provvedimenti per migliorare la qualità della formazione all'interno dell’Azienda "Ruggi d'Aragona". La nostra speranza è che venga intrapresa una revisione strutturale e amministrativa per garantire che la formazione diventi una delle punte di diamante dell’azienda, restituendo onore e valore alla storica Scuola Medica Salernitana", ha detto Polichetti.



Polichetti, dunque, continuerà a vigilare sulla situazione e a sostenere tutte le iniziative volte a migliorare la qualità della formazione e del servizio offerto dall’Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi d'Aragona".