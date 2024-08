Si ribalta tir sull'A2 nei pressi di Fratte, chiuso il tratto verso Reggio Polizia stradale e Anas sul posto

L'autostrada A2 del Mediterraneo è chiusa temporaneamente al traffico per via di un veicolo pesante che si è ribaltato all'altezza di Salerno in carreggiata Sud. Si registrano code.

Il tratto chiuso è in direzione Reggio Calabria dal chilometro 8,195 al chilometro 8,669, in prossimità del viadotto Grancano.

Al momento, il traffico viene deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Salerno Fratte con prosecuzione verso la tangenziale di Salerno in direzione Pontecagnano e rientro in A2 in direzione Sud allo svincolo di Pontecagnano.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine.