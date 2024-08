Aumenta il consumo di alcol nel Salernitano: nella notte soccorsi 20 minorenni Gli interventi sono stati effettuati dai sanitari del Vopi

Aumenta sempre più il consumo di alcol tra i minori nel Salernitano. Soltanto nella notte appena trascorsa più di 20 ragazzi hanno avuto bisogno di assistenza medica per aver consumato bevande alcoliche in eccesso. Gli interventi sono stati effettuati dai sanitari del Vopi che hanno presidiato la costa sud con 4 automediche e 3 ambulanze. Le squadre di emergenza hanno garantito assistenza a decine di ragazzi, mentre per alcuni si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Gli interventi sono stati effettuati dalle 2 alle 7 del mattino.