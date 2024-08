Aeroporto di Salerno, la Filt Cgil: "In un mese 25mila presenze" Bene anche l'aviazione privata che ha fatto registrare 3000 movimenti e 2000 passeggeri

A Salerno, ad un mese dall'apertura dell'aeroporto, è già tempo di bilanci. Dopo la soddisfazione espressa dal consigliere regionale Luca Cascone, anche la Filt Cgil ha tracciato un primo bilancio. "Ad un mese dall’apertura dell’aeroporto, cerchiamo di dare due numeri sull’effettivo traffico aereo di queste settimane", si legge nella nota diffusa dal segretario generale Ferardo Arpino e dal responsabile dipartimento trasporto aereo Gianluca Petrone. "Per quanto riguarda l’aviazione privata, abbiamo raggiunto quasi 3000 movimenti che hanno portato a più di 2000 passeggeri tra imbarchi e sbarchi. I voli di linea, invece, contano oltre 25.000 presenze nel solo primo mese di attività. Questi numeri superano le più rosee aspettative: infatti, da previsioni, nel primo anno sono previsti 200000 passeggeri, ma capirete che di questo passo si conteranno numeri effettivamente più alti, considerando l’interesse anche di Wizzair e di altre compagnie per la stagione invernale, che sono già in cantiere sia per Ryanair che per Easyjet, in attesa dell’accordo con la nostra compagnia di bandiera Ita Airways. A fare da cornice a questi dati, è di questi giorni l’apertura del cantiere per il prolungamento della Metro verso il Costa d’Amalfi, che si piazzerà nello scacchiere infrastrutturale in corso d’opera. Ci fa molto piacere anche la notizia dei collegamenti diretti verso lo scalo salernitano di bus dedicati messi al servizio degli utenti dalla Regione Basilicata. Chiudiamo con un messaggio diretto a quei pochi che hanno messo in giro voci su una presunta chiusura della struttura dal mese di ottobre: l’aeroporto Costa d’Amalfi è definitivamente aperto e non chiuderà", concludono i delegati della Filt Cgil.