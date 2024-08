Lavaggio strade: continuano gli interventi di Salerno Pulita In azione nei quartieri

Continuano gli interventi di Salerno Pulita nei quartieri. È stato effettuato nella notte tra martedì e mercoledì il lavaggio di marciapiedi e strade a Sant’Eustachio e nelle strade di piazza dei Filadelfi, via Vincenzo Cuoco, via Silvio Pellico, via Ferretti, via Gioberti, via Massimo d’Azeglio, via Ciro Menotti, via Luigi Settembrini, via Quintino di Vona, via fratelli Cervi, via Pietro Sessa.

Nella notte appena trascorsa invece gli operatori si sono occupati di via Settimio Mobilio, via Vinciprova, via Baratta.