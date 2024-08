Salerno, due maxi navi da crociera alla Stazione marittima con 6mila passeggeri La città si conferma meta turistica privilegiata

Sabato 24 agosto la Island Princess e oggi, 25 agosto, la Celebrity Constellation: due grandi navi da crociera hanno attraccato nel porto di Salerno, al Molo Manfredi della Stazione Marittima Zaha Hadid, nel giro di ventiquattro ore.

"Oltre seimila presenze, tra turisti ed equipaggio, ci hanno offerto e ci offriranno l’opportunità di farinnamorare e catturare i loro cuori con la bellezza della nostra destinazione. Il successo di Salerno come meta crocieristica non è frutto del caso. È il risultato di un impegno costante e dedicato che ci ha portato a promuovere, come Salerno Cruises, le meraviglie di questa parte della Campania in tutto il mondo - si legge nella nota della società -. Dal Seatrade Cruise Global di Miami fino al prossimo Seatrade Med di Malaga, passando per numerosi incontri B2B con i decision-maker delle principali compagnie di crociera, il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: inserire Salerno negli itinerari delle principali cruise line. Ogni fiera, ogni presentazione, ogni stretta di mano rappresenta per noi un’opportunità per raccontare la magia unica di Salerno e del suo territorio. Questi numeri non sono solo statistiche, ma raccontano migliaia di storie, sorrisi, momenti di meraviglia e ricordi indimenticabili creati qui".

Non solo meta di passaggio, dunque, ma punto di riferimento sempre più importante e apprezzato: "Un aspetto che emerge con forza dai feedback dei passeggeri è la crescente sorpresa nel scoprire Salerno stessa. Inizialmente vista da molti solo come porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, oggi sempre più crocieristi scelgono di esplorare la città. Per chi decide di fermarsi, Salerno si rivela un gioiello nascosto: il centro storico, la cucina locale e l’atmosfera autentica che si respira nei suoi vicoli sono solo alcune delle meraviglie che incantano i visitatori. Il nostro obiettivo - conclude la nota di Salerno Cruises - è trasformare Salerno non solo in uno scalo, ma in una destinazione imperdibile nel Mediterraneo. I numeri ci dicono che siamo sulla strada giusta, ma ciò che farà davvero la differenza sarà il calore dell’accoglienza e la bellezza unica del nostro territorio".