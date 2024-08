Chiusura sottopasso Santi Martiri, Pessolano: il traffico rischia la paralisi “Con via De’ Renzi fuoco incrociato per gli automobilisti"

“Non bastava il protrarsi per un tempo ormai indefinito della chiusura di via De Renzi: da oggi anche il sottopassaggio di via Santi Martiri Salernitani/via Dalmazia è interdetto al traffico veicolare. E lo sarà - stando al cronoprogramma (poco credibile) di Palazzo di Città - per oltre un mese. E’ l’ennesima azione scellerata di un’amministrazione miope che non ha a cuore la vita quotidiana dei cittadini salernitani”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Siamo al termine di un lungo periodo feriale in cui non si è fatto alcunché per risolvere criticità vecchie e nuove della viabilità nel nostro centro cittadino. Via de Renzi è ormai chiusa al traffico da quasi un mese: l’ordinanza contingibile e urgente dello scorso 13 Agosto non ha avuto alcun esito positivo.

Infatti, regna sovrano un silenzio tombale sia in merito alla futura riapertura, sia sull’eventuale inizio dei lavori in danno dei privati, che sarebbe dovuto avvenire entro una settimana dal varo del dispositivo”. “Oltre al danno la beffa: la chiusura del sottopasso e la deviazione del traffico su via Diaz provocherà, senza dubbio, la paralisi della viabilità nel centro città. Il tutto a pochi passi da altri lavori che si stanno svolgendo sul Corso Vittorio Emanuele, la strada più importante della nostra Salerno interdetta nel pieno della stagione turistica”. “L’amministrazione non può trasformare il centro della city in un cantiere, a danno dei cittadini salernitani - conclude - soltanto per produrre effetti speciali che si concretizzano in un grave danno per la vivibilità: lavori così importanti, data la situazione particolarmente critica, potevano tranquillamente essere programmati diversamente nel tempo. Ora si agisca per ridurre, quantomeno, i disagi, specie in vista dell’apertura delle scuole, che rischia di far emergere quanto una scelta del genere sia un vero e proprio boomerang: si metta fine al fuoco incrociato, si rinvii - almeno - la chiusura del sottopasso di via Santi Martiri Salernitani/via Dalmazia a dopo la riapertura di via De Renzi”.