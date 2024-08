Cantieri a Salerno, l'assessore Loffredo: "Basta polemiche, generano economia" "Importante programma di opere e lavori pubblici a beneficio della comunità"

"Nonostante i tagli ai fondi per gli enti locali e la mancata assegnazione delle risorse che spettano alla Campania e a Salerno da parte del governo, il Comune di Salerno, grazie all’impegno del sindaco, della giunta e della maggioranza, sta portando avanti un importante programma di opere e lavori pubblici a beneficio della nostra comunità.

Un cantiere al lavoro genera economia e occupazione e permette di realizzare opere importanti per Salerno.

Mi hanno riferito di maldestre ed infondate polemiche riguardanti l’inizio dei lavori tra via SS. Martiri Salernitani e via Dalmazia. Ho difficoltà a credere che si possa criticare un’opera che migliorerà la viabilità, la mobilità, la sicurezza veicolare e pedonale". A dirlo è l'assessore assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Salerno intervenendo sugli interventi di copertura del trincerone Ovest.

"Una vera e propria rivoluzione urbanistica per il futuro della nostra città. Poi mi hanno riferito l’identità degli autori delle polemiche e ho compreso che chi non ha mai avuto l’onore e l’onere di gestire realtà amministrative complesse come il nostro Comune non è in condizione di comprendere le difficoltà legate alla realizzazione di un’opera pubblica di rilievo.

Si tratta, infatti, di un intervento estremamente articolato che, purtroppo, potrà comportare inevitabili disagi e sacrifici che, tuttavia, ritengo saranno abbondantemente ripagati dal risultato finale. Alcuni sono sempre pronti a criticare comunque: se si fanno i lavori di notte, li vorrebbero fare di giorno; se non si fanno i lavori non va bene, ma se si fanno, non va bene lo stesso. Nel mese di agosto, anche i miei amici amministratori di condominio sanno bene che i lavori si fermano ed i fornitori di materiali edili e le ditte accordano le ferie al personale, peraltro in un’estate così torrida da indurre i sindacati a chiedere maggiori tutele per i lavoratori del settore.

Non credo serva aggiungere altro.

Credo piuttosto che non si debba perder tempo a commentare le considerazioni di chi dovrebbe e magari potrebbe battersi per far arrivare a Salerno i fondi che spettano per legge alla nostra città.

E stiano tranquilli tutti: Luci d’Artista 2024 sarà bellissima nonostante le iatture di chi non perde occasione per mostrare la propria ostilità verso la nostra comunità", conclude Loffredo.