Assunzione addetti verde pubblico a Salerno Pulita: soddisfazione della Fiadel "Un successo per i lavoratori e per la comunità"

La Fiadel Salerno esprime grande soddisfazione per l'assunzione di 41 lavoratori del verde pubblico da parte di Salerno Pulita, società partecipata del Comune di Salerno. Questo traguardo rappresenta una vittoria importante per i lavoratori e per la collettività, frutto di un impegno sindacale costante e determinato.



"Abbiamo lottato per oltre un anno e mezzo affinché questi lavoratori, precedentemente impiegati nelle cooperative smantellate a causa dello scandalo giudiziario, venissero assorbiti da Salerno Pulita. Questo è stato un obiettivo che abbiamo perseguito con fermezza, nonostante le critiche e le difficoltà incontrate lungo il percorso", ha dichiarato Davide Sapere, dirigente sindacale della Fiadel Salerno.



Il segretario generale della Fiadel provinciale, Angelo Rispoli, ha sottolineato l'importanza di questa vittoria per la stabilità lavorativa ed economica dei dipendenti: "Quando un anno e mezzo fa ci siamo battuti per il passaggio diretto di questi lavoratori a Salerno Pulita, molti ci dicevano che era impossibile. Ora, finalmente, vediamo realizzato ciò per cui abbiamo lottato. Questo non è solo un successo per i lavoratori, ma anche per la città di Salerno", ha detto.



La Fiadel Salerno continuerà a vigilare affinché le condizioni di lavoro dei nuovi dipendenti migliorino progressivamente, garantendo non solo i diritti dei lavoratori ma anche la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. "L'interesse per un servizio pubblico eccellente passa inevitabilmente dall'interesse per i lavoratori. Più assicuriamo la loro stabilità e condizioni dignitose, migliori saranno i servizi per la collettività", ha concluso Rispoli.



La Fiadel Salerno ribadisce il proprio impegno nel continuare a sostenere i lavoratori ea lavorare in sinergia con le istituzioni locali per costruire un futuro lavorativo stabile e prospero per tutti.