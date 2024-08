Lavori sulla rete: sospensione idrica in centro a Salerno Ecco dove e quando

Al fine di eseguire interventi programmati relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, Sistema Salerno comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 03/09/2024 dalle ore 9:00 alle ore 16:00, salvo imprevisti, alle seguenti strade, piazze e traverse limitrofe:



- Via Frà Generoso;

- Via Giuseppe Paesano;

- Piazzale San Leo;

- Porta San Nicola;

- Largo Scuola M. Salernitana;

- Via Salvatore De Renzi;

- Gradini San Lorenzo;

- Via Trotula de Ruggiero

- Via Porta di Ronca;

- Largo Giovanni Luciani;

- Largo Montone;

- Salita San Bartolomeo;

- Salita Intendenza Vecchia;

- Via Torquato Tasso: tratto tra Via Salita Intendenza Vecchia e Via Spinosa;

- Via Spinosa;

- Via Madonna del Monte;

- Via Alfonso Gatto;

- Gradinata Alberto De Santis;

- Via Benedetto Croce: civico dal n. 36 al n. 92;

- Via Spinosa;

- Via San Francesco di Paola;

- Via Pietro Paolo de Crescenzo;

- Via Fusandola;

- Piazza Matteo Luciani;

- Via Indipendenza;

- Via Porto;

- Area Portuale;

- Via Ligea;

- Via S. M. della Consolazione;

- Via Salita Montevergine;

- Vicolo Sant’Antonio;

- Via San Massimo;

- Salita Santa Maria Maddalena;

- Via Camillo Sorgente;

- Via Sant’Eremita;

- Via Cesare Battista;

- Via Saverio Avenia;

- Via Principessa Sichelgaita: civici dal n.1 al n.17;

- Largo Erchemperto;

- Via Matteo Silvatico: civici dal n.1 al n.17;

- Via Arturo Capone: civici n 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

- Via Urbano II;

- Via Guerino Grimaldi Monsignore: tratto compreso tra Via Urbano II e Via Pietro Ignazio Rufolo.





La Società comunica che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata