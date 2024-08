De Luca: in un mese 25mila passeggeri all'aeroporto Costa d'Amalfi "Risultato eccezionale per lo scalo salernitano"

"Risultato eccezionale per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi. Nel primo mese abbiamo avuto 25mila passeggeri. Cosa importantissima per l'area meridionale della Campania, per la Basilicata, per la Calabria ma importante anche per decongestionare Capodichino che era arrivato a un punto limite". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì ripresa oggi dopo la pausa estiva.