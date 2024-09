A distanza di 14 anni la verità sull'omicidio di Angelo Vassallo ancora non c'è Le indagini della Procura di Salerno: i fratelli assenti alle commemorazioni

Un rituale che si ripete da ormai 14 anni, finora senza la tanto attesa svolta. Era il 5 settembre del 2010 quando Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, venne ucciso a colpi di pistola nella sua auto.

Da allora, una serie di inchieste e false piste hanno contraddistinto le indagini per risalire all'autore - o agli autori - del delitto. Senza esito, almeno finora.

Perché negli ultimi tempi la Procura di Salerno ha ripreso in mano l'inchiesta, con la svolta che sembra più vicina. Ne sono convinti i fratelli del sindaco ucciso, a cominciare da Dario - presidente della Fondazione intitolata al sindaco pescatore.

Restano, però, le distanze e le difficoltà nella memoria condivisa. I fratelli di Angelo Vassallo non parteciperanno alle iniziative per ricordare la fascia tricolore in programma questa sera ad Acciaroli alla presenza - tra gli altri - del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e dei vertici regionali e nazionali di Legambiente.