Degrado nei pressi del liceo Da Procida: la denuncia del Codacons "Discarica a cielo aperto, rischio igienico sanitario"

“Un degrado tale che mentre si facevano le foto si è stati invasi da insetti che ci hanno punto”, afferma il presidente del Codacons Campania Matteo Marchetti, “c’è un rischio igienico sanitario a pochi giorni dall’inizio delle scuole ed è gravissimo che un Sindaco dica di non vedere il degrado dando la colpa all’assenza di pioggia…..la discarica a cielo aperto nel centro del quartiere Carmine è forse causata dalla pioggia???? Siamo costretti a questo punto a chiedere l’intervento dell’Asl. L’intera area va chiusa immediatamente sino a pulizia e disinfestazione. Dalle immagini anche del verde non curato si evince chiaramente che quell’area non è pulita da mesi", la denuncia del Codacons.