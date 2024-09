Maltempo, tromba d'aria distrugge lido a Pontecagnano Faiano Grido d'aiuto del titolare: "E' stato un risveglio terribile"

Il maltempo ha provocato serie disagi in provincia di Salerno. Tra alberi caduti e strade allagate, la situazione più preoccupante ha riguardato l'area a sud del capoluogo. A Pontecagnano Faiano una tromba d'aria ha provocato danni ingenti agli stabilimenti balneari. Il titolare del lido Ke' è Beach, attraverso un video postato sui social, ha testimoniato i danni causati dalla furia del vento. "Amici. Stamattina presto una tromba d’aria ha colpito il Ke’e Beach, ha spazzato via di tutto. Lettini, il bar esterno completamente distrutto. È stato un risveglio terribile. Rimettere tutto a posto in poco tempo è necessario per evitare che arrivi un’altra tromba d’aria e ci faccia smarrire altro. Se tra di voi, amici nostri, c’è qualcuno libero da impegni stamattina e volesse darci una mano, ci aiutereste davvero. Il tempo è poco e c’è un disastro da sistemare. Grazie sempre per il supporto", le parole con cui l'imprenditore ha chiamato a raccolta amici e cittadini per provare a risistemare il tutto.