Salerno, Lungomare Trieste nel degrado, la denuncia di Pessolano "Condizioni indegne per una città con una storia e un prestigio"

“Le condizioni di degrado in cui versa il Lungomare Trieste sono inaccettabili e indegne di una città con storia ed prestigio come Salerno”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Nonostante siamo nel pieno della stagione turistica, la passeggiata sul mare più nota della nostra città, un tempo rinomata in tutta Italia per la sua inestimabile bellezza, non è stata affatto curata adeguatamente, tenendo conto del numero elevatissimo di persone - salernitani e non - che la percorre quotidianamente. La situazione peggiora ulteriormente nell’area di Piazza Cavour, che, nonostante i numerosi annunci di Palazzo di Città che si sono susseguiti negli ultimi mesi, è ancora interdetta alla fruizione dei cittadini. Alla tristezza di una piazza sul mare transennata da anni si aggiunge quella delle poche palme ancora presenti nei giardini pubblici del Lungomare, secche e malate, non adeguatamente potate e trattate. I cespugli hanno ormai raggiunto - e superato in più punti - l’altezza delle panchine, le stesse da oltre trent’anni, in più punti malandate, sporche e divelte”. “E’ una situazione vergognosa - conclude Pessolano - per un’amministrazione che ancora decanta i suoi presunti e discutibili successi: si dia vita ad un intervento - necessario e doveroso - di pulizia e risistemazione radicale del Lungomare Trieste. I salernitani non possono più attendere”.