Febbre del Nilo, ancora una vittima nel Salernitano: muore 79enne Era ricoverato nell'ospedale di Vallo della Lucania

Il West Nile virus miete un'altra vittima in provincia di Salerno. Si tratta di un 78enne agropolese, deceduto nell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove era ricoverato da giorni in condizioni gravi. L'uomo, molto conosciuto ad Agropoli e Cicerale, era il titolare di un'azienda attiva nel settore dell’aeronautica. Messaggi di cordoglio per la scomparsa sono arrivati da tutto il Cilento. E' la seconda vittima provocata nel Salernitano dalla "Febbre del Nilo". Lo scorso 5 settembre al "Ruggi" di Salerno era deceduto un 59enne di Altavilla Silentina che aveva contratto il West Nile Virus.