Sparatoria tra carabinieri e ladri all'uscita dell'A2 ad Atena Lucana Ferito gravemente un malvivente trasportato in ospedale a Polla

Nelle prime ore della giornata si è verificata una sparatoria nei pressi dell’uscita autostradale di Atena Lucana, lungo l’A2 del Mediterraneo. A fare fuoco i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e una banda di presunti ladri, avrebbero diversi furti nella zona della Val d’Agri.

I dettagli

I militari per cercare di fermare i malviventi avevano predisposto un posto di blocco in prossimità dell’uscita autostradale, alla vista dei carabinieri l’auto ha tentato la fuga ed è scattato il conflitto a fuoco. Uno degli occupanti del veicolo è rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato dai sanitari e poi condotto in ospedale a Polla, le sue condizioni sono gravi. E' ricoverato in rianimazione, sono scattate le indagini da parte dei militari, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa.