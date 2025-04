Noi Moderati Salerno, si lavora per celebrare il congresso provinciale Bicchielli: "Sono certo che si arriverà ad una proposta unitaria"

Noi Moderati Salerno, forte del lavoro portato avanti fino ad oggi sul territorio, si appresta a celebrare il primo congresso provinciale. Al momento, la data non è stata ufficializzata ma il congresso si svolgerà in una data tra il 1° maggio e il 15 giugno come definito dal direttivo nazionale.

“Il coordinamento provinciale di Noi Moderati Salerno rinnova i suoi incarichi. Fino ad oggi è stato svolto un lavoro prezioso e importante tanto che, dopo Roma, il coordinamento di Salerno è quello che vanta il maggior numero di iscritti in Italia”, ha dichiarato Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera.

“Noi Moderati a Salerno è un gruppo coeso, compatto che ha saputo farsi apprezzare con il partito nazionale e con gli altri partiti del territorio e sono certo che si arriverà ad una proposta unitaria”, ha aggiunto il deputato salernitano.