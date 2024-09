Percorsi nel Gusto 2024, focus sulla Dieta Mediterranea: "Medicina alternativa" Ieri a Salerno è terminata l'iniziativa promossa dalla Fondazione Ebris

“La Dieta Mediterranea oggi è molto più di un cliché, è diventata un vero e proprio intervento terapeutico. Grazie a recenti evidenze scientifiche, si è dimostrato come la dieta abbia la stessa efficacia delle cure farmacologiche attualmente in uso. Sono convinto, sulla base di solide evidenze scientifiche, che in futuro useremo sempre meno farmaci e sempre di più uno stile di vita adeguato per sfruttare al meglio il nostro patrimonio genetico."

Ad affermarlo è Alessio Fasano, Presidente della Fondazione Ebris e Direttore del reparto di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione al Massachusetts General Hospital di Boston, in occasione dell’evento di chiusura di "Percorsi nel Gusto", l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ebris in collaborazione con il GAL Approdo di Ulisse e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, con l’obiettivo di sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come motore di una buona salute e di una conseguente migliore qualità della vita.

Nel talk intitolato "THE MEDITERRANEAN DIET: A FOOD FOR THOUGHT", sono stati affrontati argomenti di grande attualità che contribuiranno a definire le sfide e le opportunità future dell’alimentazione come medicina preventiva.

Hanno partecipato medici e specialisti della nutrizione di caratura mondiale, come Paul Lerou, medico del Mass General Hospital for Children di Boston, Ronald E. Kleinman, dello stesso ospedale, e Frank Hu, della Harvard T.H. Chan School of Public Health. A loro si è aggiunto il Presidente della Fondazione Ebris, Alessio Fasano, Direttore del reparto di Gastroenterologia Pediatrica e Nutrizione al Massachusetts General Hospital di Boston.

“La Dieta Mediterranea è una dieta importante per tutto il mondo, ed è in forte crescita anche negli Stati Uniti – ha dichiarato il dottor Frank Hu – Favorisce una longevità sana e previene malattie infiammatorie croniche. Non si tratta solo di una moda clinica, ma di un vero e proprio intervento terapeutico. Con Percorsi nel Gusto ho potuto sperimentare in prima persona le teorie della Dieta Mediterranea. Abbiamo incontrato produttori ed esperti che ci hanno permesso di avere una visione completa di ciò che realmente rappresenta la Dieta Mediterranea.”

Il talk ha visto la partecipazione di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara e Presidente del GAL Approdo di Ulisse; Enrico Indelli, Presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana; Roberto Manzo, Consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. Presente Valerio Calabrese, Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea. In collegamento è intervenuto anche Arnaldo Minuti, Console Generale d’Italia a Boston.

“A Boston ho il piacere di rappresentare l’Italia negli Stati Uniti – ha affermato il Console in collegamento – Boston è considerata la capitale culturale ed educativa degli USA, un luogo d’eccellenza. Sosteniamo sempre con piacere le attività del Professor Fasano. In particolare, con Percorsi nel Gusto abbiamo partecipato con entusiasmo alla promozione di stili di vita sani e corretti, promossi dalla Dieta Mediterranea, simbolo dell’Italia. Valori che desideriamo condividere con il resto del mondo, in particolare con gli Stati Uniti".

L'evento si è concluso con una performance musicale del Coro Pop a Cappella del Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno, diretto da Alessandro Tino.

A seguire, gli ospiti hanno potuto godere di un aperitivo preparato dallo Chef Gian Marco Carli, che ha offerto una selezione di sapori mediterranei. L’iniziativa è stata patrocinata da: Consolato Generale d’Italia a Boston; Consolato Generale USA di Napoli; Regione Campania; Provincia di Salerno; Comune di Salerno; Comune di Pollica; Comune di Cetara; Comune di Capaccio; Comune di Gragnano; Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Legambiente; Fondazione Cassa Rurale Battipaglia; Ordine dei Medici di Salerno.