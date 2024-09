Salerno: riapre oggi il primo lotto di Corso Vittorio Emanuele Mancano gli ultimi dettagli e le panchine

Riapre oggi il primo tratto del Corso Vittorio Emanuele, compreso tra le vie Martiri Salernitani e Diaz. I lavori di riqualificazione, sono durati quasi un anno, tra ritardi e polemiche. Il Comune di Salerno ha deciso di riaprire il primo lotto alla vigilia della Festa di San Matteo nonostante le avverse condizioni meteo di queste ultime giornate abbiano impedito il completamento dell’arredo urbano (l’installazione delle panchine) e di alcune rifiniture.

La prossima settimana si provvederà al completamento integrale dei lavori come da progetto. Per intanto si lavora intensamente per completare i lavori del secondo lotto (Via Diaz- Via Principati) entro l’inaugurazione di Luci d’Artista. L'Ente fa sapere che segue con grande attenzione questi cantieri ed il lavoro delle ditte incaricate. "Sono opere ed attività complesse, comportano inevitabili disagi e sacrifici che saranno compensati dal risultato finale", chiarisce una nota del Comune.