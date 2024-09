VIDEO. Vigili del fuoco e cinofili simulano intervento di soccorso in montagna I caschi rossi hanno operato nella zona dei monti Picentini

Addestramento congiunto questa mattina per i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno. Il nucleo Cinofili composto da conduttori e cani ed elisoccorritori, hanno simulato uno scenario per un probabile intervento di ricerca di persona dispersa con atterraggio in zona di montagna, mettendo in atto tutte le procedure previste per tale tipologia d'intervento. L'addestramento ha visto i caschi rossi operare nella zona dei monti Picentini per tutta la mattinata al fine di mettere a punto le tecniche interventistiche per essere sempre pronti in caso di necessità.