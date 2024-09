Aggressioni in corsia, la Cisl Fp: "Più vigilanza e maggiori tutele" Il segretario provinciale Alfonso Della Porta dopo il caso di violenza avvenuto al Ruggi

Dopo l'episodio di violenza avvenuto sabato nel reparto di Pediatria del "Ruggi", anche la Cisl Fp ha chiesto maggiori tutele per il personale sanitario. "Non è solo il pronto soccorso a subire aggressioni ma anche nei reparti accadono episodi di intolleranza nei confronti dei professionisti sanitari - dichiara il segretario provinciale della CISL FP, Alfonso Della Porta -. Non serve spiegare il perché per poi dimenticarsene dopo due o tre giorni, ma una società civile dovrebbe trovare soluzioni condivise con le parti sociali e provare a cambiare la tendenza oramai giunta agli estremi", prosegue Della Porta.

"L’occasione dell’incontro tra le istituzioni e le parti sociali che si terrà domani dovrà delineare strategie di intervento e trovare la giusta strada verso il cambiamento che ovviamente a costo zero è impraticabile. Ci dissociamo dalle continue violenze subite dagli operatori ma ora bisogna agire con concretezza. La Cisl Fp - continua Della Porta - esprime vicinanza agli operatori tutti coinvolti nell’episodio di violenza gratuita subita ma lancia un monito alle istituzioni a partire dalla politica poiché non si possono fare le nozze coi fichi secchi: serve più vigilanza e controllo da parte delle forze dell’ordine, anche i militari della difesa se necessario, ma che non sia uno slogan propagandistico perché la faccia ce la mettono sempre e solo i lavoratori".

Per la Cisl Fp è necessario mettere in campo "attività di prevenzione con percorsi e procedure definite di comune accordo con le istituzioni territoriali e soprattutto creare nuovi percorsi aziendali che possano rispondere e corrispondere alle esigenze di cura, come da tempo noi auspichiamo". "Bisogna creare le condizioni per un clima sereno, linee di comando certe, team che lavorino da filtro e diano tempi certi di cure e soprattutto spazi per una migliore attività di cura e migliori percorsi per difendersi dagli attacchi di pura e gratuita violenza. La CISL FP di Salerno – conclude Della Porta - sarà sempre dalla parte dei più deboli, difendendo la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori".