Task force sicurezza a Salerno: pugno di ferro con i parcheggiatori abusivi Controlli su strada: fermati 173 veicoli, 75 auto multate per sosta irregolare

Task force della Polizia Municipale nella città di Salerno. Gli agenti, tra sabato e domenica, hanno effettuato controlli in diverse zone della città, oltre che accertamenti su strada per la verifica dei documenti dei veicoli e dei loro conducenti.

Riflettori puntati anche sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi: In piazza Amendola gli agenti della Municipale hanno tenuto un presidio fisso per l'intera settimana appena trascorsa, al fine di scongiurare la presenza degli abusivi della sosta. Per l'intero periodo di controllo, è stato esiguo il numero dei parcheggiatori che hanno tentato di avvicinarsi alla zona: per loro sono scattate sanzioni e proposte di Daspo.

Sui viali del Lungomare Trieste, sono stati effettuati quattro sequestri di merce venduta senza titolo su suolo pubblico e un sequestro di un carrello equipaggiato per il sostegno della mercanzia.

Su strada, invece, sono stati fermati 173 veicoli: 29 sono stati sanzionati per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 15 per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, 6 per l'uso di telefoni cellulari alla guida, 4 per la mancata revisione del veicolo, uno per la mancata efficienza del veicolo. Irregolarità sono state riscontrate anche alla targa del veicolo e nel trasporto di persone e/o animali. Una multa è stata, inoltre, irrogata per mancati obblighi nei confronti degli agenti. Complessivamente sono stati elevati anche 75 verbali per veicoli in sosta irregolare.