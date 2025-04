Iannone, Atena Lucana: "Mettere sotto inchiesta carabiniere è aberrante" “Le nostre Forze dell’Ordine sono il racconto migliore dell’Italia"

“Le nostre Forze dell’Ordine sono il racconto migliore dell’Italia. Svolgono il loro lavoro con la passione di chi crede nei valori della Patria e servono lo Stato. Non hanno stipendi ricchi e non ci sarebbero cifre quantificabili per il potenziale rischio di vita che corrono. E’ aberrante che chi fa il proprio dovere, come il Carabiniere dei fatti di Atena Lucana, debba essere anche messo sotto inchiesta.

Concordo pienamente con quanto espresso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto: le nostre Donne ed Uomini in divisa vanno tutelati e presi ad esempio, non demotivati e delegittimati. E’ interesse dei cittadini onesti, dei cittadini più deboli. Lo Stato c’è innanzitutto per loro. Peraltro l’area in cui è avvenuto il conflitto a fuoco è da tempo angosciata da bande che di notte imperversano con furti e rapine. Oltre a questo il Vallo di Diano è un territorio di cerniera che è anche luogo di incontro per Camorra e Ndrangheta. Bisognerebbe dare un’encomio a coloro che hanno fatto il proprio dovere con coraggio per assicurare il controllo del territorio ed invece ci troviamo ad esprimere solidarietà al Carabiniere. Noi siamo con le Forze dell’Ordine”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato del Governo Meloni.