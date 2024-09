Salerno, arriva la "nuova" linea 42: cambia la mobilità nella zona industriale Galdi: "Dal 1° ottobre previste 13 corse giornaliere dal lunedì al venerdì"

A Salerno, a partire da inizio ottobre, saranno intensificate alcune corse del trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato attraverso i social l'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi. "In seguito alle numerose istanze provenienti da tanti cittadini e studenti della zona orientale per avere una circolare che collegasse le strutture pubbliche e private con la metropolitana, la zona industriale ed il comando della polizia municipale, come amministrazione, abbiamo fatto esplicita richiesta alla Regione Campania per l'istituzione del servizio. Durante la seduta del 4 giugno scorso ne abbiamo discusso al tavolo regionale del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL presieduto da Luca Cascone ricevendo l'accoglimento della nostra proposta", spiega l'esponente della Giunta Napoli. "Dal 1° ottobre sarà attiva la nuova linea 42 di BusItalia dal lunedì al venerdì con 13 corse giornaliere dalle ore 07:55 alle 20:30 nel periodo scolastico".

Per tutte le info in dettaglio:

https://www.fsbusitalia.it/.../linea-42--nuova-circolare...