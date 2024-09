Hair&Beauty: chiusura attività abusive, il plauso della CNA Salerno La Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità in un centro estetico e in un salone di barbiere

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Guardia di Finanza e a tutte le forze dell'ordine per l'operazione decisiva contro l'abusivismo nel settore dell'estetica, che ha portato alla chiusura di un centro e di un barbiere aperti senza requisiti e autorizzazioni”. A dichiararlo il presidente Provinciale di CNA Salerno, Lucio Ronca che ha commentato le operazioni attraverso la quale la Guardia di Finanza ha riscontrato irregolarità in un centro estetico e in un salone di barbiere a Battipaglia arrivando a decretarne la chiusura.

“Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia del nostro settore e della professionalità degli artigiani che quotidianamente si impegnano a garantire servizi di qualità”, ha aggiunto il segretario provinciale di Cna Salerno Simona Paolillo. "Ricordiamo che questa iniziativa arriva dopo le nostre recenti manifestazioni e il flash mob sotto la Prefettura, richieste che non erano semplici proteste, ma un vero e proprio appello per un intervento concreto, con una serie di proposte”.

Da tempo l’associazione che rappresenta gli artigiani del benessere è infatti in campo nella battaglia contro l’abusivismo. “Non riteniamo che sia un caso che questa operazione della Guardia di Finanza abbia riguardato proprio il territorio di Battipaglia, una delle aree dove avevamo segnalato una massiccia presenza di attività abusive - ha fatto notare Massimo Selce, presidente dell’Unione Parrucchieri -. Grazie a tutti per il supporto e per la determinazione nel difendere il nostro lavoro e le attività in regola”.

Dagli uffici di CNA Salerno si sottolinea la necessità di continuare la mobilitazione a livello territoriale e si chiede la convocazione del tavolo di confronto al Prefetto, come concordato a luglio scorso.